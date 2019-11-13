Под Лидой фура МАЗ протаранила Mitsubishi

Водитель грузовика уходил от столкновения, но не смог его избежать. Фото: ГАИ Гродно.

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Серьезное ДТП произошло на территории Лидского района во вторник, 12 ноября. Подробности происшествия и фото с места аварии пресс-служба ГАИ Гродно опубликовала в официальном аккаунте во ВКонтакте.

Столкновение легковушки и фуры случилось днем, около 14.00 на автотрассе М11 направлением Литва - Лида - Слоним. В этот день со стороны Лиды по автодороге на грузовом МАЗе ехал 53-летний мужчина.

Фура пристроилась за легковым «Мицубиси», которым управлял 21-летний автолюбитель.

- По словам водителя, рядом с деревней Минойты, что в Лидском районе, водитель иномарки стал поворачивать налево. Понимая, что вот-вот случится ДТП, дальнобойщик стал уходить от столкновения на встречную полосу, но в итоге все же протаранил левый бок, поворачивавшей иномарки, - пояснили в пресс-службе.

Предварительно сообщается, что авария произошла из-за того, что водитель грузовика не выбрал безопасную дистанцию для движения. Госпитализирован водитель легкового авто, у него травма носа.

Проводится проверка.