2019-11-13T19:45:48+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Бресте бетонная балка эстакады рухнула на кабину «КамАЗа»: людей из машины пришлось «вырезать» спасателям

Пострадали двое мужчин, они – в больнице
Надежда БУТОВИЧ
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Бетонный "брус" заблокировал в кабине "КамАЗа" двух коллег. Фото: УМЧС Брестской области.Бетонный "брус" заблокировал в кабине "КамАЗа" двух коллег. Фото: УМЧС Брестской области.
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ЧП произошло в областном центре в среду, 13 ноября, сообщила пресс-служба УМЧС Брестской области. В результате ДТП в кабине грузовика оказались заблокированными два человека: водитель и пассажир, потребовалась помощь спасателей.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около 15.35 часов на брестской улице генерала Попова. Водитель «КамАЗа», проезжая по городу, задел манипулятором проложенную на высоте поперек дороги балку эстакады. Бетонный «брус» сорвался с креплений и рухнул на кабину грузовика.

– В результате аварии в грузовом автомобиле оказались заблокированными люди. После сообщения на пульт дежурного, поступившего в 15.39 часов, на место ЧП незамедлительно выехали сотрудники МЧС. Для деблокировки пострадавших потребовались специнструмент, автокран и фронтальный погрузчик, – пояснили в пресс-службе.

На освобождение людей из смятой кабины грузовика потребовалось около часа. Примерно в 16.30 часов водителя и пассажира, работающих на одном из предприятий-доставщиков, деблокировали. Пострадавшие в аварии получили серьезные травмы различной степени тяжести, им потребовалась госпитализация.

В Бресте на КаМАЗ упала балка: деблокировка пострадавших.Подробности - на сайте МЧС: https://brest.mchs.gov.by/novosti/286916/

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