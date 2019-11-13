2019-11-13T20:31:04+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Венецию топит сильнейшее за последние 50 лет наводнение: в затопленных домах есть погибшие

И вода все не уходит
Надежда БУТОВИЧ
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Губернатор Венеции назвал потоп - апокалиптическим. Фото: repubblica.it.Губернатор Венеции назвал потоп - апокалиптическим. Фото: repubblica.it.
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Жемчужина Адриатики оказалась под угрозой исчезновения из-за неимоверных осадков, обрушившихся на город. В Венеции в последние дни наблюдаются сильнейшие за всю историю метеонаблюдений в регионе – наводнения. О бедственном положении в историческом центре сообщает итальянская «LaReppublica».

– Это тотальное апокалиптическое наводнение, – сообщил о положении дел в Венеции губернатор региона Венето Лука Дзайа.

Синоптики признают, уровень воды в среднем по городу превысил 145 сантиметров, что довольно близко к максимально достигнутым в 1966 году 194 сантиметрам. А в некоторых частях города уровень воды фиксируется даже в пределах 187 сантиметров.

В среду не открылись городские школы, плохо работали интернет и телефонная связь, наблюдались перебои с электричеством. Известно о затоплении трех речных трамваев. На островах Венецианской лагуны, не менее пострадавших от наводнения, есть погибшие, которых обнаружили в затопленных домах. Известно, что один из погибших – 78-летний мужчина хотел запустить электронасосы для откачки воды и погиб от удара током.

Культурологи Венеции бьют тревогу из-за затронутых наводнением достопримечательностей. Например, в соборе Святого Марка полностью под водой оказался склеп, и вода не уходит, из-за чего могут серьезно повредиться тысячелетние мозаичные полы, византийские двери, мрамор и колонны.

Плохие погодные условия отмечаются и в других итальянских регионах.

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