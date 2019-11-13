2019-11-13T21:04:07+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Пенсионерка лишилась 1000 рублей после ночной переписки в интернете с мошенниками

Женщину мучила бессонница, и в 3 часа ночи она переписывалась с «подругой»
Надежда БУТОВИЧ
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Пожилая горожанка лишилась крупной суммы из-за доверчивости. Фото: pixabay.com.Пожилая горожанка лишилась крупной суммы из-за доверчивости. Фото: pixabay.com.
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Переписка в соцсетях с давней знакомой закончилась печально для 60-летней жительницы Дубровно, что на Витебщине. Об этом сообщили в пресс-службе областного УВД.

В тот вечер пожилую женщину мучила бессонница, ночь она коротала в соцсетях. Примерно в 03.00 часа ей внезапно пришло сообщение от подруги. Та якобы сообщала, что некий банк приводит краткосрочную акцию – уникальное предложение сулило быстрые и легкие деньги. А нужно для этого было всего-ничего: «Отправить фото банковской карты».

– Женщина поверила в такое предложение от банка, и написала подруге, что с удовольствием поучаствовала бы – но не может сфотографировать «пластик». Не беда, ответила «знакомая» – просто напиши номер карточки и код, который придет в СМС. Ни секунды не сомневаясь, потерпевшая сделала все по указке мошенников, – пояснили в УВД.

Как только злоумышленники получили доступ к личному счету женщину, они начали его обнулять. За небольшой отрезок времени было совершено 28 банковских операций. Баланс, на котором ранее было 1082 белорусских рубля, стал равен нулю. Утром пенсионерка поспешила в милицию.

– Выяснилось, что, конечно же, подруга с женщиной в ту роковую ночь не переписывалась, а спокойно спала. Мошенники писали потерпевшей с точной копии ее страницы, – добавили в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело.

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