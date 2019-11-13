Посмотрите, как эпично в Барановичах приземлились два из 12 новых истребителей

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На территорию Беларуси в среду, 13 ноября, поступила первая пара авиационных истребителей, сообщает ресурс «ВоенТВ».

Таким образом, в нашей стране осуществляется обновление парка военной техники. Истребители, произведенные российской корпорацией «Иркут», являются результатом военно-технического сотрудничества Беларуси и России. Контракт на поставку истребителей между военными ведомствами стран был заключен два года назад, в 2017 году.

– Всего Беларусь закупит двенадцать новейших авиаистребителей марки «Су 30». Ежегодно на вооружение белорусских ВВС и войск ПВО будет поступать одно авиазвено из четырех самолетов. В среду, 13 ноября, поступила первая пара, – пояснили журналистам.

Как уточнил Станислав Зась, госсекретарь Совбеза Беларуси, впервые в суверенной истории страны на вооружение поставляются новые многофункциональные истребители. Управлять «Сушками» будут белорусские летчики, уже прошедшие необходимую подготовку.