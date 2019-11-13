2019-11-13T21:31:17+03:00
Политика
КП Беларусь

Посмотрите, как эпично в Барановичах приземлились два из 12 новых истребителей

Новые Су 30 поступили в Беларусь на вооружение [видео]
Надежда БУТОВИЧ
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Ежегодно в Беларусь будет поступать звено истребителей. Фото: стоп-кадр.Ежегодно в Беларусь будет поступать звено истребителей. Фото: стоп-кадр.
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На территорию Беларуси в среду, 13 ноября, поступила первая пара авиационных истребителей, сообщает ресурс «ВоенТВ».

Таким образом, в нашей стране осуществляется обновление парка военной техники. Истребители, произведенные российской корпорацией «Иркут», являются результатом военно-технического сотрудничества Беларуси и России. Контракт на поставку истребителей между военными ведомствами стран был заключен два года назад, в 2017 году.

– Всего Беларусь закупит двенадцать новейших авиаистребителей марки «Су 30». Ежегодно на вооружение белорусских ВВС и войск ПВО будет поступать одно авиазвено из четырех самолетов. В среду, 13 ноября, поступила первая пара, – пояснили журналистам.

Как уточнил Станислав Зась, госсекретарь Совбеза Беларуси, впервые в суверенной истории страны на вооружение поставляются новые многофункциональные истребители. Управлять «Сушками» будут белорусские летчики, уже прошедшие необходимую подготовку.

Новые самолеты Су-30 СМ прибыли в Беларусь.Сегодня в авиационную базу в Барановичах прибыла первая пара из 12 запланированных боевых истребителей Су-30 СМ. Подробнее: http://www.voentv.mil.by/ru/news-ru/view/v-belarus-pribyla-pervaja-para-boevyx-samoletov-su-30-sm-3753-2019/

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