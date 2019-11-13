2019-11-13T21:53:09+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Смертельный наезд в Глубокском районе: под колеса Opel Vectra попала 50-летняя женщина

Пострадавшая скончалась на месте аварии
Надежда БУТОВИЧ
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Водитель не увидел пешехода без фликеров на проезжей части. Фото: УВД Витебского облисполкома.Водитель не увидел пешехода без фликеров на проезжей части. Фото: УВД Витебского облисполкома.
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Под колесами иномарки в Глубокском районе погибла 50-летняя женщина, сообщили в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

ДТП случилось во вторник, 12 ноября. Вечером, примерно в 20.00 часов, в поселке городского типа Подсвилье произошел наезд на местную жительницу.

Авомобилем «Опель Вектра», сбившем женщину, управлял 46-летний сельчанин. В темноте мужчина не заметил пешехода – женщина шла по краю дороги и не была обозначена фликерами, – рассказали в пресс-службе.

В результате аварии женщина получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте ДТП до приезда медиков.

По факту ДТП проводится проверка.

В ГАИ напоминают об обязанности пешеходов: обозначать себя световозвращающими элементами в темное время суток.

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