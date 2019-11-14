2019-11-14T12:15:06+03:00
Общество
КП Беларусь

«Может интересоваться покупкой жилья». Отца и сына, пропавших в Гродно, ищут в России

По информации поисковиков, мужчина стоит в очереди на пересадку сердца
Павел МИЦКЕВИЧ
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Отца и сына из Гродно ищут в РоссииОтца и сына из Гродно ищут в России
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Уже больше двух недель продолжаются поиски 5-летнего мальчика и его отца из Гродно. Как рассказывала «КП», Михаэль Якимчик пропал 28 октября утром. Отец мальчика забрал Михаэля из детсада №78, но домой так и не вернулся. Известно, что мужчина имеет проблемы с сердцем. Об их местонахождении ничего не известно до сих пор.

И вот, 13 ноября сообщение о пропавших белорусах появилось на страницах российского поисково-спасательного отряда:

"Особая примета отца - имеет малозаметный шрам над правой бровью. Разговаривает на смеси трех языков: русского, польского и белорусского. Может посещать костел (католик). Предположительно, может интересоваться покупкой жилья на территории городов Сочи, Адлера, Гагры и морских курортов Краснодарского края. Стоит в очереди с операцией по пересадке сердца (сердечник), в любой момент может быть приступ с сердцем. Просим отнестись внимательно и любую информацию сообщать по телефонам в ориентировке".

Напомним, по словам матери Михаэля, она не препятствовала их с отцом встречам. Папа забирал малыша из садика в понедельник и среду каждую неделю, но к шести вечера всегда приводил сына домой.

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@kpbel
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