В Гомеле пройдет бесплатный инклюзивный спектакль для детей

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Детский Фонд ООН (ЮНИСЕФ) и партнеры организуют для детей от 6 лет и их родителей бесплатный инклюзивный спектакль «8 чувств, или Рождение человека» Семейного инклюзив-театра «i» в Гомеле. Мероприятие состоится 23 ноября 2019 г. в 15.00 в филиале ГКЦ «Центр инклюзивной культуры» Гомеля, рассказали KP.BY организаторы. Правда, обязательна предварительная регистрация на сайте ЮНИСЕФ.

Постановка приурочена к празднованию 30-летия Конвенции о правах ребенка. Поэтому организаторы спектакля просят зрителей приходить в любом элементе гардероба голубого цвета или с голубой ленточкой, повязанной на руке. Голубой цвет является корпоративным цветом ЮНИСЕФ. Таким образом юные гомельчане и их родители смогут продемонстрировать свою солидарность с деятельностью ЮНИСЕФ и Конвенцией.

Спектакль «8 чувств, или Рождение человека» является одной из самых популярных постановок Семейного инклюзив-театра «i». Это история о чувствах, концентрация эмоций и переживаний актеров, в которой они расскажут о противоречивых ощущениях, охватывающих время от времени каждого человека: злость, грусть, интерес, обида, страх, радость, удовольствие и вина. В ней примут участие более 50 актеров от 6 лет и старше, в том числе дети с аутизмом. Идею произведения придумал 12-летний воспитанник театра Кастусь Жибуль.