Беларусь отказалась приобретать Су-30СМ за размещение базы РФ

«Это не одно и то же», подчеркнул госсекретарь

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Как выяснилось, вместо поставки в Беларусь российских истребителей Су-30СМ, первые из которых прибыли накануне, власти РФ предлагали разместить в республике свою авиабазу. Однако в Беларуси на это не согласились.

- Это не одно и то же: размещение на нашей земле базы не решает проблему развития нашей собственной боевой авиации, - сказал госсекретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась в эфире телеканала "Беларусь 1".

Минск просил у Москвы помощи в «сложной и затратной задаче» по приобретению истребителей, и РФ предложила разместить свою военно-воздушную базу, рассказал Зась. По его словам, Беларусь должна опираться «на собственные возможности» и деньги на важное приеобретение «были зарезервированы на счетах Минобороны довольно давно».

Глава Совбеза подчеркнул, что поставка истребителей Су-30СМ - только начало перевооружения ВВС страны. Всего Беларусь купила 12 самолетов Су-30СМ - это тяжелый истребитель, предназначенный для уничтожения воздушных, наземных и морских целей.