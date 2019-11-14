2019-11-14T10:37:47+03:00
Политика
КП Беларусь

Идут на рекорд: в восточных областях явка за два дня голосования составила 12%

Наблюдатели заявляют о многих фактах нарушений
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Беларуси заявляют о рекордной явке на досрочное голосованиеВ Беларуси заявляют о рекордной явке на досрочное голосованиеФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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В четверг в Беларуси идет третий день досрочного голосования на выборах депутатов Палаты представителей. По официальным данным Центризбиркома, в целом по стране бюллетени получили 11,51% избирателей. Самая высокая явка избирателей на участки показана в восточных областях Беларуси - Витебской, Гомельской и Могилевской - в среднем более 12%. В Минской области тоже высокая активность - почти тех же 12%, а в Брестской и Гродненской - около 10%.

Это гораздо более высокие показатели, чем на предыдущих выборах в парламент. В 2016 году по итогам двух дней досрочного голосования явка по стране составляла 9,63%, а в 2012 году - 7,2%.

Между тем наблюдатели заявляют о многих фактах несовпадения данных по явке, искажения избирательными комиссиями данных по количеству проголосовавших, ненадлежащего обеспечения сохранности урн для голосовании и других, передает БелаПАН. А в Бресте наблюдатель сообщил о педагоге, которая, по его словам, несла к урне целую стопку бюллетеней, и заснял этот момент на видео.

Напомним, основной день голосования - воскресенье, 17 ноября. Досрочно, как правило, призывают голосовать студентов и работников госучреждений.

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@kpbel
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