В соцсети ВКонтакте появятся дизлайки

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Свершилось: в популярной у белорусов российской соцсети ВКонтакте появятся дизлайки. Этого ждали многие пользователи. Сначала о дизлайках говорилось по отношению к Facebook, и там в итоге появилась разнообразная система реакций, таких как грусть, удивление, негодование. Но дизлайки Facebook внедрять не стал. До сих пор возможность минусовать есть только в YouTube, и вот скоро - в VK. Правда, пока речь идет о дизлайках исключительно комментариев, сообщили представители соцсети на конференции VK Content Day.

Изменится и новостная лента. Как и в Facebook, в ленте VK будут появляются не последние публикации, а тот контент, который, по мнению разработчиков, дольше удерживает внимание пользователей.

Также появится платный контент. Для этого будет внедрен инструмент монетизации VK Donut, который позволит делать платной подписку на сообщества. Все эти изменения пользователи ВК смогут оценить уже в конце 2020 года.