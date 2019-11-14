2019-11-14T12:38:15+03:00
Политика
КП Беларусь

Александр Лукашенко назвал абсурдом запрет для иностранцев въезжать в РФ через Беларусь

Беларусь инициирует внесение изменений в совместный договор об охране границы
Павел МИЦКЕВИЧ
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Беларусь хочет изменить совместный с РФ договор об охране границыБеларусь хочет изменить совместный с РФ договор об охране границыФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Глава Госпогранкомитета Анатолий Лаппо и госсекретарь Совбезопасности Станислав Зась 14 ноября отчитались перед президентом Беларуси о работе по взаимодействию с Россией в пограничных вопросах. Поводом стала необходимость продления договора с РФ о совместных усилиях в охране внешней границы Союзного государства.

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь полностью выполняет свои обязательства, в частности, это касается борьбы с незаконным оборотом наркотиков и оружия, нелегальной миграцией и поиска украденных авто. А к российскому ведомству у белорусских властей есть вопросы. По словам президента, даже сами российские пограничники признают, что их белорусские коллеги работают лучше.

Президент напомнил, что не все иностранцы могут беспрепятственно проезжать белорусско-российскую границу:

- Если австриец, немец, поляк въехал через границу под Брестом, то его могут под Смоленском не пропустить даже с российской визой. Его возвращают назад: давай въезжай через латвийско-российскую границу или же через (странно!) украинско-российскую. Это что такое? - удивлен президент.

Александр Лукашенко считает это абсурдом и отмечает, что «этот вопрос с россиянами надо решать», цитирует пресс-служба.

В итоге было принято решение инициировать внесение изменений в совместный с РФ договор, сообщает belta.by со ссылкой на Зася. Он отметил, что несколько положений договора уже потеряли свою актуальность:

- Ситуация, которая складывается на общих границах, требует более согласованных действий обоих заинтересованных ведомств и обеих стран.

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