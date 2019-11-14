В Гродно таксисты задержали пьяного бесправника

Парни сидели до поздней ночи в баре, а затем один из них навеселе сел за руль

Изменить размер текста: A A

Бдительные водители такси в Гродно минувшей ночью помогли задержать пьяного бесправника. Около 3 часов ночи у одного из баров областного центра таксисты заметили двух молодых людей, которые были явно пьяными и сели в «Рено». Вскоре легковушка выехала на улицу, а двое таксистов решили двигаться следом, в то же время позвонив в милицию.

И вот, на Индурском шоссе «Рено» с пьяным за рулем остановился. Таксисты решили, не дожидаясь инспекторов, остановить нарушителя - воспользовались случаем и перегородили легковушке дорогу, а затем все вместе стали ждать сотрудников ГАИ.

Прибывшие инспекторы выяснили, что за рулем «Рено» - 24-летний парень, которого уже лишили прав за пьяное вождение. Сейчас от прохождения медосвидетельствования молодой человек отказался, но это ему не помогло. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, рассказали в Госавтоинспекции УВД Гродненского облисполкома.