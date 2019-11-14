Фотофакт: необычная скульптура появилась в аэропорту «Минск»

Такая скульптура появилась в аэропорту «Минск». Фото: instagram.com/stas_krukovski

Изменить размер текста: A A

Наконец-то по-настоящему современная городская скульптура появилась в Минске. Точнее, не в самом городе, а в Национальном аэропорту «Минск». Работа установлена на фонтане перед зданием аэропорта и символизирует белорусов в виде семьи аистов, которые ждут свой вылет. Автор 75-сантиметровой бронзовой скульптуры - Станислав Круковский.

- Папа - старомодный простак, модница-мама и ультрасовременный пацан - сынок-подросток с огрызком яблока, - объяснил автор на своей странице в Instagram.

Скульптор добавил для зарубежных подписчиков, что аист - это «символ Беларуси, популярный персонаж».

- Работа выполнена как жанровая, садово-парковая композиция из трех фигур, - уточнил Станислав Круковский.

Интересны головные уборы семьи: бусел - в старинной кепке, буслиха - в косынке, а бусленок - в модной бейсболке.