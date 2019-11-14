2019-11-14T13:51:16+03:00
Звезды
КП Беларусь

Фотофакт: необычная скульптура появилась в аэропорту «Минск»

Автор изобразил белорусскую семью как аистов
Павел МИЦКЕВИЧ
Поделиться:
Такая скульптура появилась в аэропорту «Минск». Фото: instagram.com/stas_krukovskiТакая скульптура появилась в аэропорту «Минск». Фото: instagram.com/stas_krukovski
Изменить размер текста:

Наконец-то по-настоящему современная городская скульптура появилась в Минске. Точнее, не в самом городе, а в Национальном аэропорту «Минск». Работа установлена на фонтане перед зданием аэропорта и символизирует белорусов в виде семьи аистов, которые ждут свой вылет. Автор 75-сантиметровой бронзовой скульптуры - Станислав Круковский.

- Папа - старомодный простак, модница-мама и ультрасовременный пацан - сынок-подросток с огрызком яблока, - объяснил автор на своей странице в Instagram.

Скульптор добавил для зарубежных подписчиков, что аист - это «символ Беларуси, популярный персонаж».

- Работа выполнена как жанровая, садово-парковая композиция из трех фигур, - уточнил Станислав Круковский.

Интересны головные уборы семьи: бусел - в старинной кепке, буслиха - в косынке, а бусленок - в модной бейсболке.

Такая скульптура появилась в аэропорту «Минск». Фото: instagram.com/stas_krukovski

Такая скульптура появилась в аэропорту «Минск». Фото: instagram.com/stas_krukovski

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Беларуси хотят ставить оценки в школах по новым нормам
В Гродно таксисты задержали пьяного бесправника
Александр Лукашенко назвал абсурдом запрет для иностранцев въезжать в РФ через Беларусь
В соцсети ВКонтакте появятся дизлайки
Идут на рекорд: в восточных областях явка за два дня голосования составила 12%
Беларусь отказалась приобретать Су-30СМ за размещение базы РФ
В Гомеле пройдет бесплатный инклюзивный спектакль для детей
«Может интересоваться покупкой жилья». Отца и сына, пропавших в Гродно, ищут в России
Смертельный наезд в Глубокском районе: под колеса Opel Vectra попала 50-летняя женщина
Посмотрите, как эпично в Барановичах приземлились два из 12 новых истребителей
Пенсионерка лишилась 1000 рублей после ночной переписки в интернете с мошенниками
Венецию топит сильнейшее за последние 50 лет наводнение: в затопленных домах есть погибшие
В Бресте бетонная балка эстакады рухнула на кабину «КамАЗа»: людей из машины пришлось «вырезать» спасателям
Под Лидой фура МАЗ протаранила Mitsubishi
На выборах в Минске будут собирать мозаику и продавать живую рыбу
"На Рождество будет работать всю ночь". Новогоднюю иллюминацию в Минске включат 14 декабря
По нефти, газу и энергетике: с какими дорожными картами возникли сложности?
"Заложен нос и тяжело дышать". Китаец 20 лет жил с зубом в носу
"Завел машину и услышал мяуканье". В Речице спасатели достали кошку из-под капота
"Украл 22 батона колбасы". 19-летнего витеблянина судят за кулинарный грабеж
"Выстроил в ряд и направлял пистолет в лицо". Гомельчанина приговорили к 6 годам колонии