2019-11-14T15:01:40+03:00
Общество
КП Беларусь

В Беларуси хотят ставить оценки в школах по новым нормам

Новый эксперимент в системе образования уже идет
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Беларуси хотят ставить оценки школьникам по новым нормамВ Беларуси хотят ставить оценки школьникам по новым нормамФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Новые нормы оценивания знаний школьников готовится внедрить Министерство образования Беларуси. Речь идет не об изменении системы в целом, а о новых критериях выставления баллов. Сейчас нормы проходят апробацию в школах, рассказала 14 ноября директор Национального института образования Валентина Гинчук на конференции в Минске.

По ее словам, учебные программы по всем предметам были обновлены, и главный акцент был сделан на формировании готовности и способности учащегося не столько воспроизводить, сколько применять усвоенные навыки, цитирует Гинчук sputnik.by. Новые нормы базируются на «ожидаемых результатах к освоению содержания образования».

- И на тех требованиях к результатам учебной деятельности, которые обозначены в учебных программах по предметам, - добавила директор института.

В последний раз нормы оценок знаний школьников утверждались в Беларуси больше десяти лет назад.

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