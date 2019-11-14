«Сделал замечание». В Молодечно пешеход подрался с водителем

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Молодечненские следователи расследуют уголовное дело за хулиганство в отношении 44-летнего жителя райцентра. На днях он шел по центру проезжей части на одной из улиц города, проезжавший в это время водитель сделал пешеходу-нарушителю замечание, а тот напал на мужчину.

В автомобиле была супружеская пара. 45-летний водитель получил от хулигана несколько ударов в голову и туловище. Однако смог оказать сопротивление и до приезда милиционеров удержать буянившего пешехода. В установлении обстоятельств произошедшего помогла запись с городских камер видеонаблюдения.

Оказалось, что пешеход был пьяным. В алкотестер он надышал 1,2 промилле алкоголя. Кстати, мужчину раньше уже судили, в том числе за истязание. Расследование продолжается, сообщила официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.