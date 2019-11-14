Кибермошенник украл у жительницы Молодечно 20 тыс. долларов и 13,5 тыс. евро

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Кибермошенник обманул жительницу Молодечно и украл с ее карт-счета 20 тыс. долларов и 13,5 тыс. евро. О хищении в особо крупном размере 13 ноября женщина рассказала милиции.

Специалисты в сфере высоких технологий УВД выяснили, что накануне в мессенджере женщина переписывалась с мужчиной, он якобы хотел купить телевизор, который горожанка продавала через сайт в интернете. Незнакомец попросил у продавцы данные карты, чтобы перечислить предоплату. А потом сказал, что перевод не прошел, поэтому предложил женщине перейти по ссылке на сайт банка, чтобы провести операцию в личном кабинете.

- Сайт оказался фишинговым. Введенными логином и паролем завладел неизвестный, который позднее похитил со счета потерпевшей деньги. Соответственно, предоплаты она также не получила, - рассказала официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Сейчас ведется работа по установлению личности подозреваемого, который обчистил счета белоруски.