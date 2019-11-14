Сплошная облачность, дождь. Погода в выходные будет унылой

И только в одном регионе солнце будет спасать от осенней депрессии

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С субботы, 16 ноября, все последующие дни станут одним сплошным днем сурка в плане погоды. В выходные и в начале следующей недели ее прогнозируют практически одинаковую: серую и унылую.

По всей территории Беларуси ожидается сплошная облачность, возможен дождь, небольшой ветер. Даже температура воздуха все это время будет почти одинаковой и днями, и ночами - от плюс 4 до плюс 8 градусов в среднем по республике. Минск не станет исключением.

И лишь в Брестской области в субботу и в следующий вторник проглянет солнце и температура воздуха возрастет до плюс 13 в дневное время. Так что за хорошим настроением во время осенней депрессии, которую усугубляет типичная ноябрьская погода, можно ехать в этот юго-западный регион страны.

Также солнце в субботу и вторник временами прогнозируют в другой западной области - Гродненской.