Скидка на продукты, дешевые стрижки, беспроигрышные лотереи, показы мод - что еще обещают белорусам на выборы

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Воскресенье, 17 ноября, день парламентских выборов, в Минской области объявлен единым днем скидок. Цены на продукты снижают на 10 - 30%, на другие товары - до 20%. Кулинарную продукцию можно будет купить с наценкой, сниженной на 50 - 70%.

Кроме того, в день выборов все районные комбинаты бытового обслуживания предоставят скидку 10 - 30% на стрижку. Мобильные парикмахерские будут организовывать прямо возле избирательных участков (с оговоркой: насколько это позволят санитарно-гигиенические условия). Однако постричься со скидкой можно будет и в стационарных парикмахерских, сообщает belta.by со ссылкой на начальника главного управления торговли и услуг Миноблисполкома Татьяну Шевцову.

Объекты торговли и общепита традиционно будет работать на участках для голосования и рядом с ними, а в райцентрах и агрогородках устроят мини-ярмарки. Избирателям предложат разнообразные продукты с дегустацией, беспроигрышные лотереи, аттракционы, фотозоны и промоакции. Кроме того, запланированы показы мод.