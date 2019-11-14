В Круглянском районе ночью в поле вспыхнула скирда соломы: сгорели 70 тонн

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ЧП произошло рядом с деревней Ольшаники-1, что в Круглянском районе. Поздно вечером, после 23.00 часов, по автодороге рядом с полем местного агропредприятия на личном авто проезжала женщина. Автоледи увидела, что огнем объята огромная скирда соломы и позвонила в МЧС с сообщением о пожаре.

– Выяснилось, что возгорание произошло на поле «Круглянского Рассвета», местного сельхозпроизводителя. К моменту прибытия спасателей огонь успел уничтожить около 70 тонн соломы в рулонах. Остальной запас кормов удалось спасти, – пояснили в пресс-службе МЧС.

Спасатели на месте оперативно локализовали огонь и ликвидировали возгорание. Спасено свыше 80 тонн соломы, среди людей пострадавших нет.

На данный момент причина пожара еще не устанавливаются, рассматриваются несколько версий, не исключено, что это мог быть поджог.