Директор Нацинститута образования о новых нормах: «Оценивать будут не только знание, но и умение учиться»

Чтобы получить высший балл, школьники должны будут показать, как умеют учиться не только по учебникам, но и используя дополнительные источники информации. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Последний раз нормы оценки школьных знаний обновлялись в 2009 году

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«Комсомолка» ранее сообщала о том, что в белорусских школах тестируют новую систему оценки знаний учеников. Ранее ее корректировали больше 10 лет назад – в мае 2009 года. Но так как с 2015 года в школах применяются новые учебные программы, в которых уклон не только на знания, но и на умение их применять, то и оценки потребовали «корректировки».

– Сейчас уже активно проводится эксперимент по апробированию норм школьных оценок, – процитировало агентство «Минск- Новости» Валентину Гинчук, директор Национального института образования.

Что сейчас в школах?

На данный момент действует 5-уровневая оценка усвоения материалов. Наивысшие, четвертый и пятый уровни (7-8 и 9-10 баллов в дневнике) дают за применение знаний в знакомой и незнакомой ситуациях-задачах соответственно.

Что поменяется?

Эксперты от Минобразования хотят, чтобы оценивалось не только усвоение материала (предметные результаты), но и умение ученика учиться, его способности работать с разными источниками информации (метапредметные итоги).

– Таким образом, новые нормы оценок скорректированы так, чтобы соответствовать и новому стандарту общего среднего образования, принятому в декабре прошлого года. При успешном проведении эксперимента, обновятся и методы проверки знаний, – добавила директор НИО.