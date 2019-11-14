Витебчанин на минивэне на трассе врезался в телегу, а потом – в фуру: есть пострадавший

После столкновения с машиной от повозки мало что осталось. Фото: УВД Могилевского облисполкома.

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В серьезную аварию на территории Мстиславского района в среду, 13 ноября, попал житель Витебска. О дорожно-транспортном происшествии сообщили в пресс-службе УВД Могилевского облисполкома.

ДТП случилось в темное время суток, примерно в 19.00 часов, недалеко от деревни Слободка на Мстиславщине. В этот момент по трассе на «Фольксвагене Шаран» проезжал 47-летний витебчанин. Мужчина не увидел телегу, двигавшуюся попутно, и совершил наезд.

– После столкновения с гужевым транспортом минивэн вылетел на встречную полосу, где произошло столкновение со встречной фурой «Вольво», – пояснили в пресс-службе.

В результате аварии сильно пострадал пожилой сельчанин, который ехал на телеге. 62-летнего жителя деревни Багатьковка доставили в реанимацию местной райбольницы.

Проводится проверка.

В ГАИ напоминают, что гужевые повозки должны быть со световозвращателями, а при недостаточной освещенности: с включенными фонарями белого и красного света. Возчику не лишним будет надеть светоотражающий жилет.