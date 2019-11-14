В Минске обнаружили мусоровоз с радиоактивным йодом

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ЧП произошло на полигоне «Тростенецком» в Минске в четверг, 14 ноября. Об этом проинформировала пресс-служба столичного УМЧС.

На свалку приехал мусоровоз, и инженер по охране труда увидел, что машина предприятия «Экология города» «фонит» - радиационный фон превышен. На место был вызван наряд спасателей.

– На месте работники МЧС провели замеры, чтобы узнать мощность эквивалентной дозы, излучаемой на поверхности контейнера мусоровоза «МАЗ». В 10 сантиметрах радиационный фон составлял 0,4 микрозиверта – было решено выгрузить мусор и найти источник излучения, – пояснили в пресс-службе.

В итоге спасатели нашли несколько черных пакетов, во всех находились отработанные медпрепараты с йодом-131 (Прим.: искусственным радиоактивным изотопом йода). Класс опасности вещества №4, а период полураспада – восемь суток.

– Угроз для экологии и людей нет. «Находку» утилизирую по инструкции, – уточнили в МЧС.