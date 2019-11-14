2019-11-14T20:49:46+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Минске мужчина купил одежду у знакомого за 300 сувенирных долларов

«Продавец» обратился в милицию
Надежда БУТОВИЧ
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Знакомый рассчитался фальшивыми деньгами. Фото: pixabay.com.Знакомый рассчитался фальшивыми деньгами. Фото: pixabay.com.
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Минчанин продал одежду знакомому, но сам остался с носом. О расследовании необычной сделки купли-продажи проинформировали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Началось с того, что потерпевший житель столицы пригласил в гости знакомого из Гродненской области. Сидели, выпивали и гость поделился, мол, хочу обновить гардероб. Хозяин долго не думая, предложил купить одежду у него.

– Фигурант выбрал понравившиеся предметы одежды и сразу же расплатился с «продавцом». Заплатил щедро – дал 300 долларов, хозяин остался доволен, – пояснили в пресс-службе.

Утром минчанин хорошенько рассмотрел «барыш» и был шокирован: деньги оказались фальшивыми из сувенирной лавки. Мужчина обратился к правоохранителям.

– Вещи были обнаружены у знакомой «мошенника», а сам 39-летний безработный мужчина уже успел уехать по месту регистрации на Гродненщину. Дело передано на правовую оценку, – добавили ив пресс-службе.

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