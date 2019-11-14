«Говорил, что у него есть $150 тысяч и пять бриллиантов»: витебчанка перевела мошеннику-лётчику 18 тысяч долларов

Изменить размер текста: A A

Краткосрочный роман в соцсетях обошелся для жительницы Витебска в круглую сумму, сообщили в пресс-службе МВД в Telegram-аккаунте.

К правоохранителям обратилась 48-летняя витебчанка. Женщина рассказала, что познакомившись с мужчиной на одном из сайтов знакомств, доверилась ему и перевела свыше 37 тысяч рублей.

– Ковалер поделился с женщиной своей нелегкой «биографией»: беженец из России, жил на Гавайях, а теперь – пилот авиации в Афганистане. Но с работой, где стали плохо платить, готов расстаться и переехать к возлюбленной в Витебск, – сообщили подробности в пресс-службе.

На переезд ПМЖ в Беларусь мужчина решился всего после пары дней виртуального знакомства. Женщина была поражена, как быстро развиваются отношения. Одна проблема мешала влюбленным воссоединиться, по словам ухажера в банках у него «застряло» целое состояние: 150 тысяч долларов и пять бриллиантов.

– Мошенник попросил витебчанку помочь, мол, логистическая фирма «освободит» финансы за взнос: 2,5 тысячи долларов. Женщина не задумываясь, совершила транш. Но на этом мошенники не остановились: логисты и банки требовали еще и еще. Всего из влюбленной горожанки они смогли вытащить 37 тысяч белорусских рублей. Разумеется, никаких драгоценностей она взамен не получила, да и возлюбленного не увидела, – добавили в МВД.

Когда потерпевшая поняла, что ее обманули, поспешила в милицию. Против злоумышленника возбуждено уголовное дело.