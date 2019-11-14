В Борисовском районе мужчину обворовал новый знакомый, которому он за бутылкой рассказал, что хранит дома $2,5 тысячи

Новый «друг» спустил все в Минске, пока его поймали

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В пресс-службе МВД рассказали про расследование уголовного дела, в котором потерпевшим оказался легковерный сельчанин.

Инцидент случился в минувшие выходные, 9 – 10 ноября, на территории Борисовского района. В агрогородке Лошница 36-летний сельчанин нашел рядом с магазином себе друга-односельчанина. Новый 25-летний знакомый так понравился сельчанину, что он пригласил его домой.

– Мужчины выпивали, и хозяин решил похвастаться своим не бедственным положением. Мол, деньги есть и немалые, а храню все прямо дома, банкам не доверяю! Когда собутыльник уснул, новый знакомый начал искать деньги – нашел в бельевом шкафу сразу всю сумму – 2400 долларов, – прокомментировали в пресс-службе.

С ворованными деньгами злоумышленник поспешил уехать в столицу, где за короткое время потратил сразу всю сумму: обновил гардероб, развлекся в клубах и других увеселительных заведениях.

С пустыми руками погулявший сельчанин вернулся в родную деревню, тут его уже ждали правоохранители.

Фигуранта, которые ранее уже был судим за кражи, задержали. Против него возбуждено уголовное дело, ему грозит до 4 лет заключения.