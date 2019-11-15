2019-11-15T10:01:20+03:00
Политика
КП Беларусь

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не нахлебница России

Так президент высказался на встрече с госсекретарем Совета безопасности Беларуси Станиславом Засем и председателем Госпогранкомитета Анатолием Лаппо
Ольга ИВАШЕНКО
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Лукашенко заявил, что Беларусь - не нахлебница России.Лукашенко заявил, что Беларусь - не нахлебница России.
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Главноей целью встречи былоо обсуждение сотрудничества с Россией на общей границе.

Президент напомнил о системе противовоздушной обороны и выразил свое негодование по данному вопросу.

- Это тоже денег стоит, и не только. И мы все равно нахлебники? - цитирует Лукашенко belta.by.

Белорусский президент выразил мнение и о том, что стране дорого обходится охрана внешней границы Союзного государства с Россией. При этом Александр Лукашенко отметил, что Минск постоянно подпадает под упреки на государственном уровне, мол, Москва якобы «чуть ли не содержит Беларусь», хотя не так давно страна купила у России самолеты Су-30СМ «за свои деньги».

Все возникающие вопросы глава государства поручил «свести, положить на стол и показать: братья-россияне, посмотрите, какие услуги мы вам оказываем, и это недешево».

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