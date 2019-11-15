Депутаты из Европарламента не будет наблюдать за выборами в Беларуси.

Никого из Европарламента не уполномочили правами наблюдать их и комментировать

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Официально сообщение об этом размещено на сайте Европарламента. В нем говорится, что если кто-то из евродепутатов захочет понаблюдать за избирательным процессом в Беларуси, сделать это он должен лично, а не прибегая к представлению от Европарламента.

Напомним, парламентские выборы в Беларуси состоятся 17 ноября. По данным Центризберкома, на выборах аккредитованы 1027 иностранных наблюдателей, в том числе от БДИПЧ, СНГ, ОБСЕ, ШОС, ПАСЕ. Помимо этого, за выборами будут следить представители дипкорпуса и независимые наблюдатели.