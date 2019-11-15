В Шереметьево лайнер из Минска при посадке зацепил другой самолет.

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По данным первоисточника, прилетевший из Минска самолет принадлежит компании «Аэрофлот». Пока что известно, что незначительные повреждения получили оба лайнера.

- При движении по рулежной полосе Airbus A-320, выполнявший рейс из Минска в Москву, задел другое воздушное судно, - передает РИА "Новости" слова представителя экстренных служб.

Информации о пострадавших пока не поступало. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.