В Беларуси по контуру чернобыльской зоны усилят охрану границы

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- Есть задача закрыть границу по контуру чернобыльской зоны, - цитирует главу ГПК belta.by.

Главный белорусский пограничник отметил, что на линии госграницы в зоне отчуждения большое заражение, но людей это не пугает, и они пробираются туда специальными маршрутами.

По словам Лаппо, в настоящее время этот участок границы охраняется беспилотником. В ближайшее время в Хойниках создадут центр оперативного управления с шестью операторами и установят систему видеонаблюдения.

Что касается сроков реализации проекта, то справиться с поставленной задачей в ГПК планируют к 2020 - 2021 году.