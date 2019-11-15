КП Беларусь
В 2020 году в Минске откроют 4 новые станции третьей ветки метро
Одна из них, правда, пока готова только на 50%
В 2020 году в Минске откроют 4 новых станции третьей ветки метро.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Речь идет о станциях метро «Юбилейная площадь», «Вокзальная», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Ковальская Слобода». Станция «Юбилейная площадь» пока готова только на 50%, зато на всех остальных уже полным ходом идут отделочные работы. Первый заместитель председателя Мингорисполкома Федор Римашевский заверил, что все будет готово вовремя, потому как работа на сложных участках ведется в три смены, передает belta.by.