Труп и машина всмятку: BMW протаранила ограждение на МКАД

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Как сообщили в пресс-службе МВД, авария произошла 14 ноября около 22.15 на кольцевой дороге в районе Ташкентской. Известно, что BMW ехала по внутреннему кольцу МКАД. Предположительно, водитель 1993 года рождения не справился с управлением, врезался в разделительное ограждение и вылетел на встречку. Машина в результате перевернулась. "Скорую" вызвали очевидцы.

То, насколько сильным был удар, можно судить по фото. Прибывшие на место ДТП медики госпитализировали водителя машины и трех его пассажиров, 1996 и 2003 года рождения. Увы, позже один из молодых людей скончался в больнице. Известно, что водитель сейчас в реанимации.

ГАИ устанавливает причины и обстоятельства произошедшего.