2019-11-15T12:36:08+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Труп и машина всмятку: BMW протаранила ограждение на МКАД

В Минске случилось жуткое ДТП
Ольга ИВАШЕНКО
Поделиться:
Накануне в Минске произошло жуткое ДТП.Накануне в Минске произошло жуткое ДТП.
Изменить размер текста:

Как сообщили в пресс-службе МВД, авария произошла 14 ноября около 22.15 на кольцевой дороге в районе Ташкентской. Известно, что BMW ехала по внутреннему кольцу МКАД. Предположительно, водитель 1993 года рождения не справился с управлением, врезался в разделительное ограждение и вылетел на встречку. Машина в результате перевернулась. "Скорую" вызвали очевидцы.

То, насколько сильным был удар, можно судить по фото. Прибывшие на место ДТП медики госпитализировали водителя машины и трех его пассажиров, 1996 и 2003 года рождения. Увы, позже один из молодых людей скончался в больнице. Известно, что водитель сейчас в реанимации.

ГАИ устанавливает причины и обстоятельства произошедшего.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Мозырянин на "жигулях" с российскими номерами дрифтовал в Гомеле на площади Ленина
За одну рыбеху 229 рублей! В Беларуси ввели запрет на ловлю деликатесной рыбки-ряпушки
Сын позвонил в милицию и сказал: «Мать убила отца»
Жительница Молодечно решила продать телевизор, а в результате лишилась 35 тысяч долларов
В 2020 году в Минске откроют 4 новые станции третьей ветки метро
В Беларуси по контуру чернобыльской зоны усилят охрану границы
В "Шереметьево" лайнер из Минска при посадке зацепил другой самолет
Депутаты из Европарламента не будут наблюдать за выборами в Беларуси
Александр Лукашенко заявил, что Беларусь не нахлебница России
«Привязали скотчем к дереву и ушли»: двое мужчин помогли сельчанке расквитаться с бывшим мужем
В Борисовском районе мужчину обворовал новый знакомый, которому он за бутылкой рассказал, что хранит дома $2,5 тысячи
«Говорил, что у него есть $150 тысяч и пять бриллиантов»: витеблянка перевела мошеннику-летчику 18 тысяч долларов
В Минске мужчина купил одежду у знакомого за 300 сувенирных долларов
В Минске обнаружили мусоровоз с радиоактивным йодом
Витеблянин на минивэне на трассе врезался в телегу, а потом в фуру: есть пострадавший
Директор Нацинститута образования о новых нормах: «Оценивать будут не только знания, но и умение учиться»
В Круглянском районе ночью в поле вспыхнула скирда соломы, сгорело 70 тонн
Скидка на продукты, дешевые стрижки, беспроигрышные лотереи, показы мод - что еще обещают белорусам на выборы
Сплошная облачность, дождь. Погода в выходные будет унылой
Кибермошенник украл у жительницы Молодечно 20 тыс. долларов и 13,5 тыс. евро
«Сделал замечание». В Молодечно пешеход подрался с водителем
В Беларуси хотят ставить оценки в школах по новым нормам
Фотофакт: необычная скульптура появилась в аэропорту «Минск»