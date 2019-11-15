2019-11-15T12:51:26+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Жительница Молодечно решила продать телевизор, а в результате лишилась 35 тысяч долларов

Покупатель оказался мошенником
Ольга ИВАШЕНКО
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Жительница Молодечно решила продать телевизор, а в результате лишилась 35 тысяч долларов.Жительница Молодечно решила продать телевизор, а в результате лишилась 35 тысяч долларов.
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Все началось с, казалось бы, пустяковой истории. Жительница Молодечно решила продать телевизор. Сообщение об этом разместила на одной из торговых интернет-площадок.

Покупатель нашелся довольно быстро. Вышел на связь с потерпевшей в мессенджере и попросил реквизиты ее банковской карты, чтобы внести предоплату. Процедура, казалось бы, стандартная. Женщина без задней мысли свои реквизиты и назвала. Чуть позже «покупатель» сообщил, что транзакция не прошла, и попросил женщину пройти по ссылке на сайт банка для проведения операции в личном кабинете. Пострадавшая выполнила его просьбу и на этот раз. А уже через некоторое время с ее счета исчезли 20 тыс. долларов и 15 тыс. евро.

Как пояснили в МВД Беларуси, сайт оказался фишинговым. Мошенник завладел логином и паролем, поэтому снять деньги смог без особых проблем. Сейчас правоохранители устанавливают личность подозреваемого.

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@kpbel
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