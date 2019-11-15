Сын позвонил в милицию и сказал: «Мать убила отца»

В Вороновском районе женщина поругалась с мужем и жестоко зарезала его ножом. Фото: СК

В Вороновском районе женщина поругалась с мужем и жестоко зарезала его ножом

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Как рассказали в Следственном комитете, речь идет о бытовом убийстве. По предварительным данным, все случилось во время семейного скандала в одном из частных домов Вороновского района Гродненской области.

В тот день мужчина и женщина распивали дома спиртное. Вспыхнула ссора. В порыве гнева женщина схватила нож и нанесла супругу множественные ножевые ранения. От полученных травм мужчина скончался на месте.

О случившемся медикам и в милицию сообщил сын убитого и нападавшей. Позвонил и сказал, что мать убила отца. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В доме действительно лежал труп 65-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранами.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.