2019-11-15T14:50:42+03:00
Общество
КП Беларусь

За одну рыбеху 229 рублей! В Беларуси ввели запрет на ловлю деликатесной рыбки-ряпушки

Запрет будет действовать с 15 ноября по 20 декабря
Ольга ИВАШЕНКО
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В Беларуси ввели запрет на ловлю ряпушки.В Беларуси ввели запрет на ловлю ряпушки.
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В Беларуси ряпушка считается одним из самых мелких видов рыб среди сиговых. Максимальная длина рыбешки - не больше 25 см. Кстати, ее дважды вносили в Красную книгу Беларуси - с 1981 по 1993 год и с 2004 по 2014 год. На вкус рыбка что надо и относится к разряду деликатесных видов. Не случайно в середине ХХ века ее вылавливали массово для рыбного промысла. Вот как раз тогда ее численность резко и сократилась.

Сейчас ряпушка обитает в основном в водоемах Витебской области и изредка встречается в Минском регионе. Запрет на ее ловлю действует с 15 ноября по 20 декабря 2019 года. И связано это с ее нерестом. Нарушителям запрета - штраф 229 рублей 50 копеек за одну рыбеху!

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