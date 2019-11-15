КП Беларусь
Мозырянин на "жигулях" с российскими номерами дрифтовал в Гомеле на площади Ленина
Люди заметили и сдали его ГАИ [видео]
Мозырянин на жигулях с российскими номерами дрифтовал в Гомеле на площади Ленина.
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Вот, правда, когда гаишники приехали на место вызова, все машины мирно стояли на стоянке, однако очевидцы нарушителя все равно сдали - указали на водителя тех самых "жигулей" с российскими номерами. Им оказался безработный 24-летний житель Мозыря. Как сообщили в пресс-службе МВД Беларуси, за подобные маневры он получил штраф.
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