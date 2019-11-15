Мозырянин на "жигулях" с российскими номерами дрифтовал в Гомеле на площади Ленина

Изменить размер текста: A A

Вот, правда, когда гаишники приехали на место вызова, все машины мирно стояли на стоянке, однако очевидцы нарушителя все равно сдали - указали на водителя тех самых "жигулей" с российскими номерами. Им оказался безработный 24-летний житель Мозыря. Как сообщили в пресс-службе МВД Беларуси, за подобные маневры он получил штраф.