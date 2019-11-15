На Гомельщине втрое выросло число хищений при помощи компьютерной техники

За январь - октябрь 2019 года 930 преступлений против 305 за этот же период прошлого года

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В Следственном комитете назвали цифры. И, судя по ним, больше всего преступлений зарегистрировано в Гомеле (491), в Мозырском (68), Светлогорском (64), Жлобинском (60) и Речицком (52) районах.

Чаще всего преступники действовали по похожим схемам. И чаще всего они умудрялись взять кредит на имя жертвы у оператора сотовой связи.

Как? Все происходило примерно так: под различным предлогом подходили к прохожим и просили ненадолго воспользоваться мобильным телефоном. К примеру, позвонить. Сами за это время быстро устанавливали на телефон нужное им программное приложение, при помощи которого в дальнейшем могли дистанционно зарегистрировать на его номер, а значит, и на фамилию владельца, «мобильные кредиты» на сумму до 100 белорусских рублей. После этого мошенники быстро переводили деньги на свои расчетные счета, электронные кошельки или другие абонентские номера.

Следственный комитет призывает граждан быть бдительными, не передавать телефоны, банковские карточки и планшеты посторонним, а также не соглашаться на участие в сомнительных финансовых операциях и не размещать в открытом доступе свои конфиденциальные данные.