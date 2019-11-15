Жителя Вилейки, который держал кошку за лапы и бил головой о бордюр, приговорили к году исправительных работ.

Изменить размер текста: A A

На сайте Верховного суда Беларуси разместили текст приговора суда Вилейского района, который вынесли мужчине, жестоко убившему кота.

Текст такой: «Обвиняемый З., который находился в состоянии алкогольного опьянения, действуя умышленно из хулиганских и других низменных побуждений, грубо нарушая общественный порядок, бесчинствуя и проявляя пьяную удаль, в общественном месте в присутствии находившихся рядом иных лиц, удерживая за задние лапы кошку, не меньше трех раз с усилием ударил ее головой о бетонный парапет мусорных контейнеров, в результате чего нанес телесные повреждения, от которых кошка погибла».

Известно, что в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 399-1 УК. Его приговорили к году исправительных работ с удержанием из его официального заработка в доход государства 15%. Сумма должна составлять не менее 1 базовой величины ежемесячно. Одна базовая величина - 25,5 белорусского рубля.

Пока что приговор не вступил в законную силу. Это значит, что он может быть обжалован и опротестован.