Путин планирует договориться с Лукашенко по цене на газ до конца года. Фото: Павел МАРТИНЧИК

На брифинге по итогам саммита БРИКС, который прошел в Бразилиа, Путин заявил, что до конца этого года Беларусь и Россия должны успеть определиться с ценой на газ на 2020 год

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- Переговоры с Беларусью идут по плану. Надеюсь, до конца года мы это отрегулируем, - цитирует Владимира Путина РИА Новости.

Напомним, по ныне действующему соглашению, цена на газ для Беларуси составляет $127 за 1 тыс. кубометров. Цену на следующий год энергетические ведомства России и Беларуси должны были согласовать еще до 1 июля 2019 года. Но соглашение не подписано до сих пор. Переговоры продолжаются. Ждем.