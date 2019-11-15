2019-11-15T17:51:21+03:00
Здоровье
КП Беларусь

За 20 лет в Беларуси стало в три раза больше больных сахарным диабетом

По последним данным, сейчас в стране с этим диагнозом живут 335 898 белорусов
Ольга ИВАШЕНКО
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За 20 лет в Беларуси стало в три раза больше больных сахарным диабетом.За 20 лет в Беларуси стало в три раза больше больных сахарным диабетом.
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Пациентов со вторым типом сахарного диабета - 94% от общего числа всех больных с этим диагнозом. Белорусские темпы роста заболеваемости сахарным диабетом – порядка 5-58 % в год, сообщили в Минздраве. Есть и другая статистика: каждый второй человек, живущий с сахарным диабетом 2 типа, не знает, что у него есть данное заболевание.

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@kpbel
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