На аукционе за $13 тысяч продали костел, в котором крестили отца Янки Купалы: покупатель был всего один

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В Минской области состоялись электронные торги по продаже исторического здания, костела 18 века, информирует belta.by со ссылкой на сайт Белорусской универсальной товарной биржи.

Одна из главных достопримечательность в Узде, райцентре на Минщине, – здание бывшего Крестовоздвиженского костела. Двухэтажный храм, выполненный в стиле неоготики, был построен в 1798 году, а в 1843 в нем крестили отца белорусского писателя Янки Купалы. Здание костела с конца 1950 годов являлось районным домом культуры, в статусе бывшего культурного центра его и выставили на торги.

– Заявку на участие в электронном «аукционе» подал только один участки – местный житель, – пояснили в «БУТБ-Имущество». – Инвестору костел и участок земли площадью около 40 соток достался за 27 тысяч 241 белорусский рубль и 99-летний сроком аренды на землю.

Новый владелец обязуется выполнить реставрацию за два года. Фото: Белорусская универсальная товарная биржа

Здание выставлялось на продажу свыше трех лет и вот теперь у него есть шанс на реконструкцию. Владелец спустя 2 года после покупки обязан ввести объект в эксплуатацию, а во время «ремонта» обязуется сохранить внешний облик и историко-стилистическую особенности здания.

«Комсомолка» ранее рассказывала о еще одном историческом храме – белорусском Нотр-Даме, который местные власти спасают в Дрогичинском районе.