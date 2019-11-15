2019-11-15T19:05:55+03:00
Общество
КП Беларусь

«Ночь провели на сеновале»: в Миорском районе пропали подростки

Восьмиклассники-друзья прогуляли школу и побоялись возвращаться домой
Надежда БУТОВИЧ
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Друзья прогуляли школу и испугались наказания. Фото: pixabay.comДрузья прогуляли школу и испугались наказания. Фото: pixabay.com
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Ночью в четверг, 14 ноября, по тревоге был поднят весь личный состав Миорского РОВД – пропали дети. Двое одноклассников одной из школ Миорского района утром не появились в учебном заведении, а к вечеру так и не вернулись домой. О ЧП проинформировали в пресс-службе УВД Витебского областного исполкома.

– В милицию обратились родители подростков. Один из детей проживает в деревне Птицкие, другой – в агрогородке Черессы. Оба школьника – одноклассники, учатся в 8 классе в школе в райцентре. Выяснилось, что утром оба школьника «пошли» на уроки, однако в учебном заведении не появлялись, а когда в 23.00 не пришли и домой, родители позвонили в милицию, – прокомментировали в пресс-службе.

Поиски пропавших детей продлились всю ночь. Найти одноклассников удалось на следующий день, около 10.00, живые и невредимые они прятались на сеновале в одной из окрестных деревень – Силово. Там же подростки и переночевали, побоявшись возвращаться домой и получить нагоняй из-за прогулянных уроков.

Детей вернули домой, с подростками и родителями работают сотрудники ИДН.

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