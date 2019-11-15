Белорусы угнали не менее 40 дорогих иномарок в Москве и Питере и, подделав документы, продали некоторые в Беларуси

Преступники прятали авто в гаражах, "перебивали" номера и продавали по поддельным документам. Фото: МВД.

В ОПГ объединились восемь человек

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В пресс-службе МВД сообщили о раскрытии и задержании членов организованной преступной группировки. Восемь белорусов объединились в «банду», чтобы вместе угонять дорогие авто из России, а затем «легализовывать» их на территории Беларуси.

Сообщается, что фигуранты – это, в основном, жители Полоцка и Новополоцка. Свою преступную деятельность они начали еще в 2014 году. Уже установлена причастность данной ОПГ более чем к 40 хищениям на территории РФ. Автокражи совершались на территории Москвы и Санкт-Петербурга.

– Угнанные авто помещались в специально предусмотренные гаражи или «отстойники». Затем менялись идентификационные номера, подготавливались фальшивые документы и машину продавали новому владельцу, – объяснил Сергей Ванагель, замначальника отдела ГУБОПиК.

Во время обысков было обнаружено и изъято около 30 числящихся в розыске иномарок. «Автопарк» преступников впечатляющий: «Хендай Солярис», «Нисан Х-Трейл», «Ауди Q-5», «Тойота Рав», «Ленд Ровер Фрилендер», «Киа Спортейдж», «Ауди Q-7», «Ауди А4», «Фольксваген Тигуан» и другие.

– Кроме того, были обнаружены и конфискованы спецустройства для проникновения в авто, инструменты и оборудование для изменения индефикационных номеров, другие материалы, а также – крупные денежные суммы наличностью в валюте, – добавили правоохранители.

Фигуранты задержаны, возбуждены уголовные дела, следствие продолжается. В МВД считают, что фигурантов в ОПГ может быть больше.