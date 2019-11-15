«Нормандская четверка» встретится в декабре в Париже
Саммит «нормандской четверки» официально запланировано провести во Франции. Встреча произойдет в Париже 9 декабря, сообщает Bloomberg.com, ссылаясь на пресс-службу Эммануэля Макрона.
В канцелярии французского президента подчеркнули, что саммит будет проходить на фоне значительного прогресса, к которому в последнее время пришли обе страны в урегулировании конфликта на востоке Украины. Также в заявлении говорится, что наблюдается и «значительный прогресс» в урегулировании напряженности в Крыму.
Кроме того, лидеры «четверки» настроены дать новый толчок и определиться с последовательностью в выполнении Минских соглашений.
В пресс-службе Меркель подтвердили информацию о саммите, аналогичное заявление опубликовал инфоцентр «Офис Президента Украины» – пресс-служба Зеленского в Twitter.
Напомним, самые длительные переговоры «четверки» прошли пять лет назад в Минске в феврале. Переговоры длились 15 часов.
А недавно Нурсултан Назарбаев сообщал, что приглашает Путина и Зеленского, которые еще не общались тет-а-тет, провести встречу в Казахстане.
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