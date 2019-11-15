2019-11-15T20:35:16+03:00
Политика
КП Беларусь

«Нормандская четверка» встретится в декабре в Париже

Президенты Украины, России, Франции и Германии примут участие в саммите
Надежда БУТОВИЧ
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Дату саммита "нормандского формата" наконец-то согласовали. Фото: atr.ua.Дату саммита "нормандского формата" наконец-то согласовали. Фото: atr.ua.
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Саммит «нормандской четверки» официально запланировано провести во Франции. Встреча произойдет в Париже 9 декабря, сообщает Bloomberg.com, ссылаясь на пресс-службу Эммануэля Макрона.

В канцелярии французского президента подчеркнули, что саммит будет проходить на фоне значительного прогресса, к которому в последнее время пришли обе страны в урегулировании конфликта на востоке Украины. Также в заявлении говорится, что наблюдается и «значительный прогресс» в урегулировании напряженности в Крыму.

Кроме того, лидеры «четверки» настроены дать новый толчок и определиться с последовательностью в выполнении Минских соглашений.

В пресс-службе Меркель подтвердили информацию о саммите, аналогичное заявление опубликовал инфоцентр «Офис Президента Украины» – пресс-служба Зеленского в Twitter.

Напомним, самые длительные переговоры «четверки» прошли пять лет назад в Минске в феврале. Переговоры длились 15 часов.

А недавно Нурсултан Назарбаев сообщал, что приглашает Путина и Зеленского, которые еще не общались тет-а-тет, провести встречу в Казахстане.

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