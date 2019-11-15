«Шел посреди дороги с велосипедом в руках»: смертельный наезд на трассе Минск – Микашевичи

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Смертельное ДТП произошло на автотрассе Р23 направлением Минск – Микашевичи в четверг, 14 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Брестского областного исполкома.

Авария случилась вечером, примерно в 18.50 часов, на 193 километре трассы в пределах Лунинецкого района. В тот вечер по трассе на «Ниссане Теана» проезжал 32-летний пинчанин. В этот же момент по дороге с велосипедом в руках шел 56-летний уроженец Житковичского района, что на Гомельщине.

– Водитель иномарки не увидел вовремя и допустил наезд на пешехода, который, по его словам, шел прямо по середине проезжей части. От полученных в ДТП травм мужчина скончался на месте происшествия, – пояснили в пресс-службе.

Как уточняют в ГАИ, пешеход не обозначил себя светоотражающими элементами, на велосипеде не было ни фонарей, ни световозвращающих элементов. Водитель управлял авто трезвым. Проводится проверка.