2019-11-15T21:17:19+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Шел посреди дороги с велосипедом в руках»: смертельный наезд на трассе Минск – Микашевичи

56-летний мужчина погиб
Надежда БУТОВИЧ
Поделиться:
Сельчанин погиб под колесами иномарки. Фото: УВД Брестского облисполкома.Сельчанин погиб под колесами иномарки. Фото: УВД Брестского облисполкома.
Изменить размер текста:

Смертельное ДТП произошло на автотрассе Р23 направлением Минск – Микашевичи в четверг, 14 ноября. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Брестского областного исполкома.

Авария случилась вечером, примерно в 18.50 часов, на 193 километре трассы в пределах Лунинецкого района. В тот вечер по трассе на «Ниссане Теана» проезжал 32-летний пинчанин. В этот же момент по дороге с велосипедом в руках шел 56-летний уроженец Житковичского района, что на Гомельщине.

– Водитель иномарки не увидел вовремя и допустил наезд на пешехода, который, по его словам, шел прямо по середине проезжей части. От полученных в ДТП травм мужчина скончался на месте происшествия, – пояснили в пресс-службе.

Как уточняют в ГАИ, пешеход не обозначил себя светоотражающими элементами, на велосипеде не было ни фонарей, ни световозвращающих элементов. Водитель управлял авто трезвым. Проводится проверка.

Еще больше материалов по теме: «Брест: происшествия»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Белнефтехим снимает биодизель с производства с 2020 года
«Нормандская четверка» встретится в декабре в Париже
Белорусы угнали не менее 40 дорогих иномарок в Москве и Питере и, подделав документы, продали некоторые в Беларуси
«Ночь провели на сеновале»: в Миорском районе пропали подростки
На аукционе за $13 тысяч продали костел, в котором крестили отца Янки Купалы: покупатель был всего один
За 20 лет в Беларуси стало в три раза больше больных сахарным диабетом
Путин планирует договориться с Лукашенко по цене на газ до конца года
Жителя Вилейки, который держал кошку за лапы и бил головой о бордюр, приговорили к году исправительных работ
На Гомельщине втрое выросло число хищений при помощи компьютерной техники
Мозырянин на "жигулях" с российскими номерами дрифтовал в Гомеле на площади Ленина
За одну рыбеху 229 рублей! В Беларуси ввели запрет на ловлю деликатесной рыбки-ряпушки
Сын позвонил в милицию и сказал: «Мать убила отца»
Жительница Молодечно решила продать телевизор, а в результате лишилась 35 тысяч долларов