Белнефтехим снимает биодизель с производства с 2020 года

Больше в Беларуси производить биодизельное топливо не будут

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Такую информацию об отказе Беларуси производить биодизель со следующего года озвучил глава нефтехимического концерна Андрей Рыбаков. Встречаясь с коллективом «Могилевхимволокна» председатель «Белнефтехима» подчеркнул, что предприятию будет нелегко выполнять план работ из-за того, что биодизель будет «выведен» с производства на всех предприятиях отрасли.

– С 2020 года в Беларуси отказываются от производства биодизеля. Поэтому условия выполнения показателей на предприятии будут довольно непростыми, – процитировала Рыбакова пресс-служба «Белнефтехима».

Также глава концерна определил аспекты, которые будут влиять на развитие и дальнейшую работу отрасли вплоть до 2024 года. Прежде всего, разговор шел о российском налоговом маневре, стоимости «черного золота» и рыночном ценообразовании.

Причину, по которой Беларусь отказывается от производства биодизеля пресс-служба не назвала. Однако можно сделать предположение, что это произошло из-за «узкого» его применения: только в сельхозсекторе, без поступления в широкую продажу.

Что «убило» биодизель?

А ведь всего несколько лет назад на рапсовый биодизель делалась большая ставка. Сырье планировали выращивать даже в «чернобыльской зоне». Но…

Белорусские эксперты ранее обозначали условия, почему биодизель не становится широко применимым горючим.

– После того, как в Беларуси началось активное производство биодизельного топлива, и оно попало на АЗС, обнаружились его отрицательные качества. Во-первых, себестоимость оказалась выше, чем ожидалось. Во-вторых, у биодизеля обнаружилась высокая активность к пластомерам (уплотнителям и трубопроводам в топливной системе и другим материалам), то есть он разъедал их быстрее, чем другое топливо. А в-третьих, короткий гарантийный срок при хранении – всего три месяца против 5 – 6 лет в сравнении с традиционным топливом, – сообщил sb.by. старший преподаватель автотракторного факультета БНТУ Александр Бисярин.

Наверняка, на «судьбу» биодизеля повлияли и налоговый маневр, еще поднявший стоимость его и без того убыточного производства. А также то, что после модернизации белорусских НПЗ повысился выход светлых нефтепродуктов.