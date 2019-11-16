Запахло зимой: прогноз погоды на 16 ноября

В начале недели было +17°С, а в конце – лишь до +13°С

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Похоже, что «европейская» осень в Беларуси подходит к концу. Если еще в начале недели в стране было по-сентябрьски тепло, то к ее концу ноябрь все-таки взял свое.

В субботу на территории Беларуси будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В некоторых районах возможен туман. Ветер ожидается юго-восточный и южный, а температура воздуха прогреется до плюс 6-11 градусов. Теплее всего будет в юго-западных районах Беларуси: до +13°С. Прохладнее всего – в Витебской области: +7°С, - сообщает pogoda.by.