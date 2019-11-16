Теперь в минских такси можно ездить с собаками

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Отвезти собаку к ветеринару, поехать в гости, на пикник или просто на прогулку - теперь все это можно делать вместе с четверолапыми любимцами, даже если у вас нет собственного авто. Проект okidog собрал на краудфандинговой площадке Ulej.by нужную сумму для реализации идеи dog-friendly-такси.

Теперь у служб "7788" и "107" есть автомобили со специальным набором - особым гамаком и освежителем воздуха. Пока оснащены 40 машин, но в планах организаторов увеличить это число до 100 авто. Опознать их можно по желтому стикеру на стекле.

Фото: ulej.by

Универсальный гамак для всех пород крепится между подголовниками переднего и заднего сидений. В него усаживают пса, тем самым защищая салон авто от шерсти. После поездки водитель сможет быстро убрать гамак в багажник и с помощью освежителя замаскировать запах, остающийся после собаки, сообщает ulej.by.

Как вызвать dog-friendly-такси?

Если вы вызываете машину по телефону, то просто предупредите диспетчера о хвостатом пассажире. Или оставьте в мобильном приложении комментарий "Я еду с собакой".