2019-11-16T09:59:06+03:00
Общество
КП Беларусь

Теперь в минских такси можно ездить с собаками

В двух городских службах появились специальные наборы для перевозки песиков
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
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Фото: ulej.byФото: ulej.by
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Отвезти собаку к ветеринару, поехать в гости, на пикник или просто на прогулку - теперь все это можно делать вместе с четверолапыми любимцами, даже если у вас нет собственного авто. Проект okidog собрал на краудфандинговой площадке Ulej.by нужную сумму для реализации идеи dog-friendly-такси.

Теперь у служб "7788" и "107" есть автомобили со специальным набором - особым гамаком и освежителем воздуха. Пока оснащены 40 машин, но в планах организаторов увеличить это число до 100 авто. Опознать их можно по желтому стикеру на стекле.

Фото: ulej.by

Фото: ulej.by

Универсальный гамак для всех пород крепится между подголовниками переднего и заднего сидений. В него усаживают пса, тем самым защищая салон авто от шерсти. После поездки водитель сможет быстро убрать гамак в багажник и с помощью освежителя замаскировать запах, остающийся после собаки, сообщает ulej.by.

Как вызвать dog-friendly-такси?

Если вы вызываете машину по телефону, то просто предупредите диспетчера о хвостатом пассажире. Или оставьте в мобильном приложении комментарий "Я еду с собакой".

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