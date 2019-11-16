27,5% белорусских избирателей проголосовали досрочно

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Выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания Беларуси пройдут 17 ноября, но досрочно голосовать можно уже с 12-го. Почти треть избирателей решили воспользоваться этим шансом - только за 4 дня явка составила 27,5%.

Центризбирком сообщает, что больше всего избирателей проголосовали в Гомельской области - 29,96%. Затем в лидерах Могилевская область - 29,48% и Витебская - 29,43%. В Минске досрочно отдали голоса 23,05%, а в Минской области - 28,65%. В Гродненской области уже проголосовали 27,24% избирателей, а в Брестской - 26,14% от общего числа включенных в списки по региону, информирует belta.by.