2019-11-16T11:46:26+03:00
Экономика
КП Беларусь

Белстат: достаток белорусов продолжает расти

И даже быстрее, чем власти прогнозировали
ЕЛЕНА ПРИХОДЬКО
Поделиться:
Согласно официальной статистике, благосостояние белорусов растетСогласно официальной статистике, благосостояние белорусов растетФото: Виктор ГИЛИЦКИЙ
Изменить размер текста:

Реальные располагаемые денежные доходы жителей Беларуси в январе - сентябре 2019 года составили 106,8% к уровню аналогичного периода 2018 года. Ранее власти прогнозировали, что в третьем квартале этот показатель должен был вырасти на 3,1%.

Наибольшую долю в общем объеме денежных доходов занимает оплата труда - 64,1%. Трансферты населению - это пенсии, стипендии, пособия и т. д. - приносят 23,4%, а предпринимательская и иная деятельность - 7,8%. Наименьшая доля у доходов от собственности и прочих - 4,7%, информирует belta.by.

Реальными располагаемыми денежными доходами населения называют доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги. Это один из главных экономических показателей, по которым определяется благосостояние граждан.

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@kpbel
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Авиакомпания МАУ прекратила летать в Беларусь
В Пскове нашли печать полоцкого епископа Дионисия, жившего в XII веке
Белорусский рубль - в топе популярных валют для сбережений среди россиян
27,5% белорусских избирателей проголосовали досрочно
Теперь в минских такси можно ездить с собаками
Запахло зимой: прогноз погоды на 16 ноября
"Белнефтехим" снимает биодизель с производства с 2020 года
«Шел посреди дороги с велосипедом в руках»: смертельный наезд на трассе Минск - Микашевичи
«Нормандская четверка» встретится в декабре в Париже
Белорусы угнали не менее 40 дорогих иномарок в Москве и Питере и, подделав документы, продали некоторые в Беларуси
«Ночь провели на сеновале»: в Миорском районе пропали подростки
На аукционе за $13 тысяч продали костел, в котором крестили отца Янки Купалы: покупатель был всего один
За 20 лет в Беларуси стало в три раза больше больных сахарным диабетом
Путин планирует договориться с Лукашенко по цене на газ до конца года
Жителя Вилейки, который держал кошку за лапы и бил головой о бордюр, приговорили к году исправительных работ
На Гомельщине втрое выросло число хищений при помощи компьютерной техники
Мозырянин на "жигулях" с российскими номерами дрифтовал в Гомеле на площади Ленина
За одну рыбеху 229 рублей! В Беларуси ввели запрет на ловлю деликатесной рыбки-ряпушки
Сын позвонил в милицию и сказал: «Мать убила отца»
Жительница Молодечно решила продать телевизор, а в результате лишилась 35 тысяч долларов