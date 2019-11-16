Белстат: достаток белорусов продолжает расти

И даже быстрее, чем власти прогнозировали

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Реальные располагаемые денежные доходы жителей Беларуси в январе - сентябре 2019 года составили 106,8% к уровню аналогичного периода 2018 года. Ранее власти прогнозировали, что в третьем квартале этот показатель должен был вырасти на 3,1%.

Наибольшую долю в общем объеме денежных доходов занимает оплата труда - 64,1%. Трансферты населению - это пенсии, стипендии, пособия и т. д. - приносят 23,4%, а предпринимательская и иная деятельность - 7,8%. Наименьшая доля у доходов от собственности и прочих - 4,7%, информирует belta.by.

Реальными располагаемыми денежными доходами населения называют доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги. Это один из главных экономических показателей, по которым определяется благосостояние граждан.